صحيفة عالمية تحذر من أخطار محدقة ببحيرة الرزازة السياحية في كربلاء

2022/02/09 | 21:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة "ميدل إيست آي" الإلكترونية

العالمية وعبر تقرير مصوّر لها، من

أخطار إندثار بحيرة الرزازة الشهيرة في

مدينة كربلاء المقدسة بفعل التغيّرات

المناخية والإهمال الحكومي.

وقالت الصحيفة في تقريرها ،

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