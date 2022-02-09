6 وزارات للإطار أهمها لدولة القانون.. الديمقراطي الكردستاني يفصح عن خفايا مباحثات المشاركة بحكومة العراق - عاجل

2022/02/09 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الأربعاء، ان دولة القانون طلبوا الحصول على عدد من الوزارات بينها وزارة الداخلية ( وزارة سيادية ) لغرض الدخول بالحكومة حيث سيكون للاطار ست وزارات.وقال كريم لـ(بغداد اليوم ) ان "العامري بانتظار رد مقتدى الصدر بشأن منح دولة القانون عدد الوزارات لغرض انهاء الانسداد السياسي وهذا الأمر ممكن ان يحسم اليوم بلقاء اخير بين المالكي وقاأني وايضا الأمر ينتظر ان يبلغ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بموافقة الصدر بدخول دولة القانون وان الاتفاق يقضي ان يكون العامري حرا بمنح دولة القانون وزارتين او ثلاثة من الوزارات الستة التي سيحصل عليها الإطار".

وأضاف كريم اننا "ننتظر موافقة الصدر من عدمه على طلب العامري لغرض اعلان اتفاق نهائي بين المكون الشيعي الذي سيفتح المجال لانهاء الجدل".

وأوضح: "فيما سيحصل التيار على ست وزارات آخرى ليأخذ بذلك المكون الشيعي اثني عشر وزارة فيما سيأخذ السنة والكرد باقي الوزارات التي تبقى منها تسعة اي ستكون الحكومة باحدى وعشرين وزارة اثني عشر للمكون الشيعي.

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