2022/02/09 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، سؤالا لمحافظ البنك المركزي بخصوص رفع سعر صرف الدولار.

وجاء في وثيقة صادرة من مكتب الخزعلي موجهة الى محافظ البنك المركزي، نصت على:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سؤال برلماني لمحافظ البنك المركزي يخص سعر الدولار.. وثيقة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سؤال برلماني لمحافظ البنك المركزي يخص سعر الدولار.. وثيقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).