وزير الزراعة ونظيره الاردني يبحثان العلاقات الزراعية بين البلدين

2022/02/09 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بحث وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء،مع وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات، على هامش اختتام المؤتمر الإقليمي، الذي عقد في بغداد، العلاقات الزراعية بين البلدين وما تم اقراره خلال مؤتمر الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.كما بحث الجانبان خلال اللقاء ،الارتقاء بالعمل الزراعي وخدمة الاقتصاد الوطني، وإيجاد صيغ تسويقية للمحاصيل الزراعية ./انتهى8

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