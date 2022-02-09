2022/02/09 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. نواب الكتلة الصدرية يسهمون في مشروع البنيان المرصوص) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. نواب الكتلة الصدرية يسهمون في مشروع البنيان المرصوص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).