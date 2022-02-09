بشار رسن يقود قطر للانتصار على الوكرة

2022/02/09 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاز نادي قطر على الوكرة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء باستاد سعود بن عبد الرحمن بالوكرة.وتواجه الفريقان لحساب الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري نجوم قطر.وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي قطر سددها بشار رسن بنجاح في المرمى.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي قطر […]

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