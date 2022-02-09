نفط البصرة وغاز الشمال ينتصران في السلوي الممتاز

2022/02/09 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق فريقا نفط البصرة وغاز الشمال، الفوز على التضامن والكهرباء في الدوري السلوي الممتاز.وتغلب نفط البصرة على مضيفه نادي التضامن، بعدما تمكن من انهاء الفترة الاولى لصالحهم بنتيجة (19-13) الا ان الفترة الثانية شهدت عودة اصحاب الارض والتفوق خلالها بنتيجة (39-32).واستمر نادي نفط البصرة بفرض سيطرته على مجريات اللقاء لينهي الفترة […]

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