كشف هوية ضحية ميسان: مقاتل في السرايا وابن شقيق القيادي “أبو رغيف”

2022/02/09 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان كشف مصدر أمني عن هوية الشخص الذي سقط ضحية هجوم شنه مسلحون مجهولون يوم الأربعاء في محافظة ميسان.وقال المصدر، إن “الضحية التي سقطت في ميسان يدعى كرار ابو رغيف وهو مقاتل في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر”.وأضاف المصدر أن “الضحية ابن شقيق القيادي في السرايا عديل أبو …

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