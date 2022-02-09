"المنارة الحدباء".. اليونسكو تبدأ عملها بعد أسابيع

2022/02/09 | 21:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اليونسكو، الأربعاء، أنّ مارس المقبل سيشهد انطلاق أعمال إعادة بناء المنارة الحدباء، أحد أشهر المعالم الأثرية في الموصل والتي دمّرت في 2017 خلال المعارك ضدّ تنظيم داعش، بالإضافة إلى إعادة إعمار كنيستين أثريتين في المدينة الواقعة في شمال العراق.

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