استعدادات لعيد الحب اللون الأحمر يغزو المكاتب والأسواق

2022/02/09 | 21:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روايات متعددة والحب واحد بغداد – زينب الحسني: يحتفل العالم سنويا بعيد الحب، في مناسبة يعبر فيها البعض عن شعورهم بالحب تجاه الآخرين بأشكال وصور مختلفة، في ظل ظروف الحياة اليومية.ويكون فرصة للمحبين لتبادل الهدايا والعبارات الرومانسية الجميلة، ويبحث كل طرف عما يرضي الآخر، ولا يقتصر الأمر على المرتبطين فحسب، بل يتجاوز ذلك، فيمتد للمحبة ...

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