حلم الهلال يصطدم بعنفوان تشيلسي اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية

2022/02/09 | 21:18 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجزيرة يواجه مونتيري في مباراة تحديد المركز الخامس أبو ظبي ـ وكالات: يصطدم الهلال السعودي بتشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.ويدير المباراة طاقم تحكيم مكسيكي بقيادة سيزار راموس، حيث يرتدي الهلال الزي التقليدي الأزرق، فيما يلعب تشيلسي بقميص الأصفر.وارتفع سقف طموح الهلاليين، بعد العرض ...

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