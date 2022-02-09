تعيين الأسدي نائباً لقائد عمليات ميسان

2022/02/09 | 21:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الأربعاء، تعيين قائدها بمنصب نائب لقائد عمليات المحافظة.وقالت القيادة في بيان، إنه “تقرر تعيين قائد شرطة ميسان اللواء ناصر لطيف الأسدي نائبا لقيادة عمليات المحافظة المزمع تشكيلها في الأيام القليلة المقبلة”.

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