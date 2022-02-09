2022/02/09 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ظهرت المقالة الصدر يغرد حول أحداث ميسان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد حول أحداث ميسان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد حول أحداث ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).