بهيكل مضاد.. هاتف جديد ينافس هواتف هواوي وسامسونغ

2022/02/09 | 21:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والكاميرا الأساسية فيه ثلاثية العدسة بدقة (64+2+2) ميغابيكسل.

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