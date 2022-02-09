بهدف واحد.. تشيلسي يقصي الهلال ويتأهل

2022/02/09 | 21:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى روميلو لوكاكو سلسلة من خمس مباريات بدون هدف حيث سجل فوزاً لتشيلسي على الهلال السعودي يوم الأربعاء ( 1-0) ليبلغ نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس.

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