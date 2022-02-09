المرور تتخذ إجراءات لتسهيل إصدار إجازة السوق

2022/02/09 | 21:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، إحداث تسهيلات لإصدار إجازة السوق للمواطنين، فيما أحصت عدد المعاملات المنجزة يومياً في عموم العراق.وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد حيدر كريم، إن “مدير المرور اللواء طارق الربيعي اتخذ جملة من الاجراءات والمعالجات لاتمام المعاملات المرورية من بينها اصدار اجازة السوق بشكل سهل على […]

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