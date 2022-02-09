نوع من التوابل مضاد للسرطان يساعد في التخلص من دهون البطن

2022/02/09 | 21:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعرف الدهون الحشوية بأنها ضارة، خاصة عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية.وركز بحث منشور في مجلة BMC Obesity، التي راجعها الأقران، على التوابل التي تساعد في القضاء على الدهون الحشوية.ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسينويد، وهي “المسؤولة عن التمثيل الغذائي المعزز”.وكان هناك 75 متطوعا “يتمتعون بصحة جيدة” تم تجنيدهم […]

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