الأمانة العامة: خطة حكومية للشروع ببناء 3 آلاف مدرسة خلال العام 2022

2022/02/09 | 21:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعكشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن خطة حكومية للشروع ببناء 3 آلاف مدرسة العام الجاري ضمن مشروع الأبنية المدرسية من قبل شركتين بموجب الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، فيما أكدت أن انطلاق مشروع الأبنية المدرسية ينتظر إكمال إجراءات فنية وإدارية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "أنهت الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية النموذجية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء كافة التزاماتها بتسليم جميع الأراضي المخصصة للمدارس إلى الشركتين الصينيتين باورجاينا وسينتوك، بعد أن تم توقيع العقد معهما في وقت سابق".وأضاف، أن "الإدارة تواجه حالياً مشكلة بسيطة تتعلق بمدينة الصدر إذ أن هنالك تباينا في حجم الأراضي المتوفرة مع التصاميم المعدة التي أعدها المركز الوطني للاستشارات الهندسية، والأسبوع الماضي كان هنالك اجتماع ترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع النواب الممثلين لمدينة الصدر ووزارتي التربية والتخطيط وتم التوصل لحل بإحداث تغيير بالتصاميم يتناسب مع حجم الأراضي".وأكد أن "هناك خطة حكومية لإنشاء 3 آلاف مدرسة وصولاً إلى تحقيق العدد الكامل للمدارس والبالغ 7 آلاف"، مبيناً أن "الإدارة التنفيذية لمشروع الأبنية المدرسية حددت 3 أولويات في توزيع المدارس على المحافظات هي الكثافة السكانية وإنهاء مشكلة المدارس الطينية والكرفانية وأيضاً حل مشكلة المدارس التي تحتوي على دوام مزدوج أو ثلاثي".وأشار إلى أن "انطلاق مشروع الأبنية المدرسية بانتظار إكمال بعض الإجراءات الإدارية والفنية من قبل الشركتين الصينتين للشروع بالمرحلة الأولى والتي تشمل ألف مدرسة وثبت في العقد الموقع أن تتراوح فترة الإنجاز بالكامل من سنة ونصف السنة إلى سنتين".

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