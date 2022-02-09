مونديال الأندية: الهلال يخسر من تشيلسي ويواجه الأهلي المصري.. وتركي آل الشيخ يعلق

2022/02/09 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي تشيلسي الإنجليزي على الهلال السعودي بهدف نظيف، مساء الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022 المقامة في بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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