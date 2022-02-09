توابل مضادة للسرطان تساعد في التخلص من دهون البطن

2022/02/09 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعرف الدهون الحشوية بأنها ضارة، خاصة عندما تكون بكميات كبيرة تخترق الأعضاء الداخلية.وركز بحث منشور في مجلة BMC Obesity، التي راجعها الأقران، على التوابل التي تساعد في القضاء على الدهون الحشوية.ويحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسينويد، وهي “المسؤولة عن التمثيل الغذائي المعزز”.وكان هناك 75 متطوعا “يتمتعون بصحة جيدة” تم تجنيدهم […]

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