الناصرية يخطف التعادل من العميد الكربلائي بالوقت القاتل

2022/02/09 | 22:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع فريق نادي الناصرية ان يخطف

تعادلاً ثميناً من فريق نادي كربلاء في

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع

ليتقاسم الفريقان نقاط مبارتهما

المؤجلة من الدور الاخير من المرحلة

الاولى والتي جرت على ملعب

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