التوجه نحو بناء 3 الاف مدرسة خلال العام الجاري وفق الاتفاقية الصينية

2022/02/09 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، عن خطة حكومية للشروع ببناء 3 آلاف مدرسة العام الجاري ضمن مشروع الأبنية المدرسية من قبل شركتين بموجب الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية، فيما أكدت أن انطلاق مشروع الأبنية المدرسية ينتظر إكمال إجراءات فنية وإدارية.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد للعراقية الإخبارية وتابعته […]

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