تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي في مكتب الحكيم

2022/02/09 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبلنا وفد المجمع العراقي للوحدة الإسلامية وتداولنا في مستجدات الشأن الإسلامي والإجتماعي والسياسي في العراق والمنطقة ودور المؤسسات الإسلامية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب العراقي والأمة الإسلامية عموما.تم تأكيد ضرورة تحديث الخطاب الديني بما ينسجم مع تحديات المرحلة الحالية لاسيما الموجه للشباب وضرورة احتوائهم .أشرنا إلى المنجزات الإجتماعية التي تحققت وأهمها مواجهة الإرهاب وفقدانه حاضنته الإجتماعية وتجاوز الصراعات الطائفية.سياسيا جددنا دعوتنا لتشكيل الحكومة على وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة، ودعونا الجميع إلى النظر لمصالح العراق وشعبه وتغليبها على المصالح الأخرى.

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