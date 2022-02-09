"زمرد" وأضرحة من أثرى الوجهات السياحية يأكلها الإهمال بالعراق.. صور تكشف عن الثروة المهملة - عاجل

2022/02/09 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة ياسمين الشافي

يعد العراق موطنا لعشرات الأضرحة القديمة ، ويجذب آلاف الحجاج والزوار سنويًا.



ومع ذلك ، بعد سنوات من الإهمال والغزو الأمريكي في عام 2003 ، سقط العديد من هذه الآثار تدريجياً واصبح في حالة سيئة ، على الرغم من المحاولات اليائسة لإنقاذها.

اشار تقرير اعده موقع "middle east eye “ البريطاني ترجمته (بغداد اليوم) ، الى مرقد زمرد خاتون الايقوني القديم ، قائلاً:"يقع ضريح الست زمرد خاتون في قلب العاصمة العراقية بغداد ، والذي يتميز ببرج فريد من نوعه.



يقع النصب التذكاري داخل مقبرة وله تصميم مميز للمقرنصات من تسع طبقات ، وهو ما يشيع رؤيته في العمارة الإسلامية.



حيث تم تسمية النصب على اسم زوجة الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله ، التي أشرفت على تشييد المبنى بالإضافة إلى العديد من المباني الأخرى في المدينة"

قال إبراهيم ، القائم بأعمال المرقد ، لموقع "Middle East Ey" إنه" هنا يهتم بأعمال الضريح منذ عام 2008” واضاف "لقد تعرض المرقد لسوء المعاملة والإهمال منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003"واشار الى "تحطيم الأبواب"، واصفًا كيف كسر الجنود الأمريكيون الأبواب الخشبية القديمة للوصول إلى البرج ، مما منحهم رؤية واسعة عبر المدينة.موضحا "كان عمر الأبواب أكثر من 200 عام"

وبين التقرير البريطاني انه"على الرغم من محاولات الترميم على مر السنين ، مع آخر تجديد رئيسي تم إجراؤه في عام 1972 ، فقد تدهورت قاعدة البرج في الوقت الحالي ، يمكن للزوار رؤية العديد من الدعامات الحديدية التي تدور حول البرج لدعمه ،مع ظهور شقوق مرئية أيضًا على الجص.



ووفقًا لإبراهيم ، فإن النجمة التي كانت تتصدر المئذنة انفصلت مؤخرًا ، وتحطمت إلى قطع صغيرة"

ولفت التقرير الى ان"قبر خاتون ، ظل مكانًا مبجلًا للروحانية والعبادة ، خاصة بالنسبة للطائفة الصوفية.



في كل عام ، يزور العديد من الأشخاص من الهند وباكستان ، ويشرعون في رحلة حج إلى ضريح الشيخ الصوفي عبد القادر الكيلاني"وأوضح إبراهيم بهذا الصدد: "يصلون زوار طوال اليوم ، في مجموعات كبيرة ، حاملين الملابس والزهور والعطور ، ويبقون حتى الليل، كما يزور عراقيون من المدن المجاورة لتقديم التحية إلى أقاربهم المدفونين في الموقع"

واشار إبراهيم إن "البرج قد تم تجاهله إلى حد كبير ، مما جعله أكثر عرضة للتدمير مع مرور الوقت.



الحكومة ودوائر الآثار تتجاهل هذا الموقع تمامًا.



في بعض الأحيان يأتي الأجانب ويأخذون قياسات وعينات من الحجر ويعدون بالمساعدة في إصلاحها.نحن بحاجة إلى كل شيء هنا ، لكن لا أحد يفعل أي شيء "

كما ذكر التقرير البريطاني ، مرقد تاريخي اخر ، الا وهو مرقد الشيخ عمر . وقال :"يعد ضريح شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي ، او مايعرف بقبر ومسجد الشيخ عمر ،من أقدم ضريح المدينة.



لقد وقع الضريح ضحية للفساد الذي انتشر في أعقاب غزو العراق عام 2003"

ويُزعم أن "ما يعادل مليون دولار مخصص لإصلاح البرج المائل قد تم إنفاقه بالكامل بعد بضعة أشهر قليلة من العمل ، والتي تضمنت إقامة السقالات وإحداث ثقب فيها"

قال إمام المسجد، كمال عبد المطلب هاشم ،لموقع Middle East Eye: "لقد عملوا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ثم غادروا ، لكن يمكنك هدم هذا وإعادة بنائه من الصفر مقابل مليون دولار، لقد جاءوا ليقيموا البرج ، لكنهم أحدثوا فجوة فيه.



هذا ليس بناء بل تدمير ".

على مشارف برج الضريح توجد مقبرة مكتظة ، حيث تتزاحم القبور بحثًا عن مساحة ، مما يجعل ميل البرج أكثر وضوحًا ويتلف أعمال الطوب.



تم تجاهل اللوائح التي تحظر بناء القبور على بعد خمسة أمتار من الجدران.

الميل في برج الضريح مدمر ، وقد تسبب في حدوث تصدعات عميقة في الجدران الداخلية ، حيث يتلاشى الآن شعار السقف المطلي الجميل ويتساقط.



بعد عملية تفتيش حديثة ، وعد العمال بتفكيك السقالات الخارجية قريبًا.

في كل عام ، يزور الحجاج من الهند وباكستان على طريق السهروردية للإسلام الصوفي ، الضريح ، حيث يوجد قبر خشبي يضم جثة الشيخ عمر نفسه.



ويقضي المصلين وقتًا طويلاً في الضريح ، وهم يغنون ويتلوون الصلوات ويغطون القبر بملابس خاصة.



ويعتقد أن أحد أسباب إهمال الضريح وبرجها المائل هو أن طريق السحوردية ، وهي طريقة صوفية أسسها السهروردي ، ليس لها أتباع في العراق.

يبرز نقش على الطراز الكوفي فوق مدخل الضريح ، وبعيدًا في زاوية من المسجد ، قال مسؤول المكان : "في العصر العباسي ، تم بناء هذا الضريح ، كان قبل أكثر من 700 عام ، لكن لا أعتقد أن أحدًا هنا يهتم حقًا بهذا الموقع.لكنني متأكد من أنه إذا كان هذا الضريح في أوروبا ، فسيتم الاعتناء به جيدًا."

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