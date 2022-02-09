النقل تتسلم رسالة من المفوضية الاوروبية حول رفع الحظر عن الطائرات العراقية

2022/02/09 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن تسلمها رسالة من المفوضية الأوروبية حول رفع الحظر عن الطائرات العراقية.وقالت الوزارة في بيان ، ان "وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بحث مع سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى العراق رفع الحظر الاوروبي عن الطائرات العراقية في الاجواء الاوروبية".وذكر الوزير بحسب البيان انه "تم خلال الاجتماع التباحث حول امكانية رفع القيود المفروضة على الطائر الاخضر وأهمية اجتياز سلطة الطيران المدني العراقي تدقيق الأيكاو والعمل على تذليل العقبات وحلحلة المشاكل امام هذا الملف الحساس لاستعادة الثقة امام الدول الاوربية والعالم اجمع بتقنية وتطوير الخطوط الجوية العراقية".واضاف البيان ان "سفير الاتحاد الاوربي سلم وزير النقل رسالة المفوضية الاوربية العامة للتنقل والنقل التي تحمل في طياتها الثناء والاطراء على الاجتماع الذي عقد يوم 14 /12/ 2021 بين المفوضية الاوربية ووكالة الاتحاد الاوربي للسلامة الجوية (اياسا) وسلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية، وعلى التقدم الحاصل في تنفيذ المعايير الدولية مقدمين بعض الملاحظات اللازم تنفيذها لتحقيق رفع الحظر الاوربي عن الطائرات العراقية"./ انتهى8

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