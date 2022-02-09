اتحاد الكرة : تسمية مدرب الوطني خلال (٤٨) ساعة

2022/02/09 | 22:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقد الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اجتماعا اليوم الثلاثاء، ، بحضور رئيس الاتحاد وزير الشباب والرياضة، ، عدنان درجال، والنائب الأول لرئيس الاتحادِ علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتب التنفيذي.وناقشَ الاجتماع ، بحسب بيان لاتحاد الكرة ، تسميةَ مدرب المنتخبِ الوطنيّ المُقبل.وسيتم الاعلان عن اسم المدرب المُقبل خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة، على أن يتفرغَ لمُهمةِ تدريب المنتخبِ الوطني.واكد الاتحاد انهلا سيعمل على توفيرِ جميع سُبلِ النجاحِ للمدربِ لتحقيق أفضل النتائج في المُباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في التصفياتِ الآسيويّة المؤهلة الى نهائياتِ كأس العالم./انتهى9

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