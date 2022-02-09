التجارة توجه دعوة للمواطنين تخص السلة الغذائية

2022/02/09 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، دعوة الى المواطنين فيما يخص تسليم السلة الغذائية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة علاء احمد الجبوري، استمرار ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في بغداد وفروع المحافظات الاربعاء 9/2 استلام وتجهيز المواطنين الوجبة الاولى لعام 2022 من مفردات …

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