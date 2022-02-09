كورونا في الشرق الأوسط..

2022/02/09 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن دول الشرق الأوسط شهدت ارتفاعًا في الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الستة الماضية بسبب انخفاض معدلات التطعيم.

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