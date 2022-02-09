الحكيم يدعو لتشكيل حكومة وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة

2022/02/09 | 22:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم الاربعاء، الى تشكيل الحكومة وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة.وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم استقبل اليوم الاربعاء، وفدا من المجمع العراقي للوحدة الإسلامية، فيما بحث الجانبان مستجدات الشأن الإسلامي والإجتماعي والسياسي في العراق والمنطقة ودور المؤسسات الإسلامية […]

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