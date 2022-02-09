الخزعلي: إتفاقيات حكومة تصريف الأعمال غير ملزمة قانونياً

2022/02/09 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكدت عضو ائتلاف النصر، راقية الخزعلي، الاربعاء، ان الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي غير ملزمة قانونيًا خلال الحكومة المقبلة.وقالت الخزعلي في تصريح لوكالة/المعلومة/، ان ” حكومة تصريف الأعمال مهمتها تمشية الأمور اليومية الخاصة بالدوائر والحلقات المرتبطة بها، لحين تشكيل حكومة جديدة ضمن منهاج جديد وخطط جديدة للنهوض بالواقع […]

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