2022/02/09 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الكهرباء وكالة عادل كريم: ينبغي عدم الاعتماد على مصدر واحد في قضية الغاز » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:12

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