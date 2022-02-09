"سأبقى في الميدان".. محمد بن راشد يظهر في جولة بدراجة هوائية في دبي

2022/02/09 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى ركوبه دراجة هوائية خلال تفقده مسار الدراجات الجديد في نطاق شاطىء جميرا.

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