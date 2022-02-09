2022/02/09 | 22:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في ثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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