طبيب يحذر المصابين بـ “أوميكرون” من أعراض مؤلمة جديدة

2022/02/09 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذر الطبيب الروسي فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض المناعة جميع من أصيب بمتحور “أوميكرون” من فرط الحساسية.ويشير الأخصائي في حديث لموقع URA.RU ، إلى أن المصابين بمتحور “أوميكرون” للفيروس التاجي المستجد، يعانون من الألم.ويضيف موضحا، المقصود هنا فرط الحساسية، حيث يشعر المصاب بالألم في جميع مناطق جسمه.ويقول، “عند لمس أي منطقة […]

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