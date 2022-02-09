2022/02/09 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر امني عن مقتل عامل بنغلاديشي باطلاق نار على معرض للسيارات في منطقة النهضة وسط بغداد.وقال المصدر :" ان مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ، اقدمت على إطلاق النار باتجاه احد معارض السيارات في منطقة النهضة وسط بغداد ، ما اسفر عن مقتل شخص بنغلاديشي الجنسية بالاضافة الى الحاق اضرار بعدد من العجلات داخل المعرض"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عامل بنغلاديشي باطلاق نار وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عامل بنغلاديشي باطلاق نار وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).