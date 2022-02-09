طيران الجيش يدمر مضافة لعصابات داعش الارهابية في كركوك

2022/02/09 | 22:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ دمر طيران الجيش مضافة لعصابات داعش الارهابية في كركوك.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان :" ان طيران الجيش تمكن من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية؛ أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك"./انتهى9

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