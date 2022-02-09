قصف الجسور الخشبية العراقية جريمة ابادة - يوسف المحسن

2022/02/09 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يوسف_المحسن هل كان فعلاً مقصوداً، ام طيشاً حربيّاً، الحملة الجوّيّة التي شنّها التحالف الدولي ابتداءً من ليلة السابع عشر من كانون الثاني عام واحد وتسعين وتسعمئة والف، واسقاطه لآلاف الاطنان من القنابل الذكية والغبيّة..



المحللة دوليّاً والمحرّمة انسانيّاً على اهداف بعضها عسكري لكسر شوكت العدو(العراق) وكثير منها مدني لا مسوّغ او عذر لاستهدافه مثل محطات تحلية المياه ومخازن الاغذية والجسور الخشبية على نهري دجلة وا ......





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