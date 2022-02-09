حول الانشقاق الأخير داخل الحزب الشيوعي الإيراني و (کۆمەڵە ) - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/02/09 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق حول الانشقاق الأخير داخل الحزب الشيوعي الإيراني و (کۆ-;-مە-;-ڵ-;-ە-;- )بعد مرور سنوات على صراعات جناحين داخل الحزب الشيوعي الإيراني و منظمة كوردستان لهذا الحزب (کومە-;-لە-;-)، تم الإعلان الرسمي من خلال اصدار بيانين مختلفين عن حدوث انشقاق داخل هذا الحزب وذلك يوم 16-1-2022.قبيل حدوث الانشقاق كان قد بعث مسؤول سكرتارية (کومە-;-لە-;- ) رسالة لاعضائها بتاريخ 6-1-20 ......





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