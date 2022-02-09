احباط تعرض ارهابي على نقطة امنية بناحية كنعان في ديالى

2022/02/09 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باحباط تعرض ارهابي على نقطة امنية بناحية كنعان في ديالى.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “تم احباط تعرض ارهابي على نقطة مرابطة امنية في قاطع جنوب ناحية كنعان 23كم شرق بعقوبة”.واضاف ان “الوضع تحت السيطرة الامنية”.ن.ع

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