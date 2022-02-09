البيت الأبيض: التدريبات العسكرية بين روسيا وبيلاروس إجراء تصعيدي

2022/02/09 | 22:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن التدريبات العسكرية الروسية الواسعة النطاق في بيلاروس هي عمل "تصعيدي" في الأزمة الأوكرانية.

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