تعرف على اهم مواصفات مجموعة كالاكسي اس 22

2022/02/09 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy S22 الجديدة، وتحاول العملاقة الكورية الجنوبية من خلال هذه التشكيلة تصحيح بعض أخطاء تشكيلة Galaxy S21 وإعادة تأسيسها كهواتف ذكية رائدة يمكن الاعتماد عليها.ويأتي هاتفا Galaxy S22 و Galaxy S22 Plus بشاشات مسطحة بقياس 6.1 إنشات و 6.6 إنشات، وكلاهما بدقة 2340×1080 بكسل.وتعتبر سامسونج الشركة […]

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