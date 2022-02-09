مصدر يكشف طبيعة الاطلاقات النارية في ميسان

2022/02/09 | 22:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني في محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن طبيعة الاطلاقات النارية المسموعة في المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “اصوات العيارات النارية المسموعة في محافظة ميسان، عبارة عن تشييع جنازة شخص قتل اليوم في منطقة القطاع”.وافاد مصدر امني لـ”ايرث نيوز”، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، باغتيال مواطن واصابة زوجته […]

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