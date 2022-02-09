2022/02/09 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oetKk62Lt8c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيدة رابحة حمد عبد الله، القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني - علناً - الحلقة ١٧) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيدة رابحة حمد عبد الله، القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني - علناً - الحلقة ١٧) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).