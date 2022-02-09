شاهد بالفيديو.. محمود الحياني : ملف العراق كان سابقا بمعية الحرس الثوري والآن انتقل للخارجية الإيرانية

2022/02/09 | 22:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CF-SmVF8yJ4

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