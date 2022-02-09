اعتقال “إرهابي” وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد

2022/02/09 | 22:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال “إرهابي” وتدمير مضافة لتنظيم داعش شمالي بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المفارز المتواجدة في سيطرة الشعب تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب وذلك من خلال التدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين للقضاء العراقي”.وأضافت “نفذت …

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