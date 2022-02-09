أبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن يطيحون بعنصرين إرهابيين في كركوك

2022/02/09 | 23:07 - المصدر: قناة التغيير

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بإشراف قائد عمليات كركوك – المقر المتقدم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بعنصرين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية،وذلك أثناء وجودهما في مركز قضاء داقوق وناحية الرياض – محافظة كركوك،وبعد التحقيقات الأولية اعترفوا بقيامهما بجمع المعلومات عن أماكن وجود وتحركات القوات الأمنية في محافظة كركوك وتزويد العصابات الإرهابية بها،وجرت العملية وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قوة اقتحام قائد شرطة كركوك ومديرية الأمن الوطني في المحافظة.

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