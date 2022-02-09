2022/02/09 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حمل مدرب الميناء امين فيليب، اليوم الاربعاء، حكم لقاء مباراة الميناء مع أربيل نتيجة الخسارة القاسية من أربيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء .

وقال فيليب في تصريحات صحفية تابعتها (بغداد اليوم)، ان "حكم اللقاء حرم السفانة من ركلة جزاء صحيحة في الشوط الاول كان لها الأثر في عدم تغيير سيناريو المباراة الذي كان نهايته خسارة قاسية لفيليب في أول مهمة تدريبية له مع الميناء ".

وقدم فيليب "اعتذاره لجماهير النادي عقب الخسارة الثقيلة أمام أربيل بنتيجة (3-0) في الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز والتي أقيمت بملعب فرانسو حريري".

وقال أمين فيليب في تصريحات نشرها موقع النادي: "أعتذر لجماهير الميناء من تكبد تعب السفر وحضورها للمباراة، أنا من يتحمل النتيجة الثقيلة".

وتابع حديثه بأن "الميناء قد عانى من غياب المهاجمين سالم أحمد وأسهر علي بداعي الإصابة".

وختم فيليب: "علينا أن نصحح أخطاء هذه المباراة ونركز على المباراة المقبلة ونعمل بشكل أكبر من أجل جماهيرنا التي بالتأكيد لن تتخلى عن الفريق".

وتعد هذه المباراة الأولى للمدرب أمين فيليب مع فريق الميناء، بعد استلامه المهمة خلفا للمدرب السابق هاتف شمران، الذي قدم استقالته بعد نهاية مرحلة الذهاب من الدوري المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الميناء يحمل حكم المباراة مع أربيل نتيجة الخسارة القاسية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الميناء يحمل حكم المباراة مع أربيل نتيجة الخسارة القاسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).