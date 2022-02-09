الحكيم يدعو لتشكيل الحكومة على وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة

2022/02/09 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، دعوته لتشكيل الحكومة على وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة، والنظر لمصالح العراق وشعبه وتغليبها على المصالح الأخرى.

وقال الحكيم في تغريدة له، انه "استقبل وفد المجمع العراقي للوحدة الإسلامية وتداول معه مستجدات الشأن الإسلامي والإجتماعي والسياسي في العراق والمنطقة ودور المؤسسات الإسلامية في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب العراقي والأمة الإسلامية عموما".

واضاف، انه "تم تأكيد ضرورة تحديث الخطاب الديني بما ينسجم مع تحديات المرحلة الحالية لاسيما الموجه للشباب وضرورة احتوائهم".

واشار الى "المنجزات الإجتماعية التي تحققت وأهمها مواجهة الإرهاب وفقدانه حاضنته الإجتماعية وتجاوز الصراعات الطائفية".

ودعا الحكيم "لتشكيل الحكومة على وفق برنامج خدمي وبأولويات واضحة، والنظر لمصالح العراق وشعبه وتغليبها على المصالح الأخرى".

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