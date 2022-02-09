2022/02/09 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اقدمت قوة من الحشد الشعبي / محور الشمال، على اسناد قطعات الجيش التي تعرضت لهجوم “داعشي” ارهابي في محافظة كركوك.وذكر بيان للحشد :" ان مجموعة من عناصر داعش الارهابي هاجمت نقاطا للجيش العراقي في اطراف قضاء الدبس ، قبل ان تخرج قوة من الحشد الشعبي لاسناد قطعات الجيش وتجبر الدواعش على الفرار "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يسند قطعات الجيش بصد هجوم "داعشي" في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يسند قطعات الجيش بصد هجوم "داعشي" في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).