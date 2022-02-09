نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة العشرين لدوري الكرة الممتاز

2022/02/09 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من منافسات الجولة العشرين لدوري الكرة الممتاز وابرزها فوز الشرطة على الطلبة بهدف مقابل لاشيء ./انتهى9

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